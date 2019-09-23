رياضة | المرشحين لجائزة The best.. صلاح يغيب وفان دايك ينافس الثنائي المرعب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المرشحين لجائزة The best.. صلاح يغيب وفان دايك ينافس الثنائي المرعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه أنظار جميع محبي كرة القدم العالمية إلى مدينة ميلانو الإيطالية اليوم الاثنين 23 سبتمبر من أجل متابعة حفل جوائز الفيفا والذي يقدمه الاتحاد الدولي للأفضل في عام 2019، حيث ستحضنن هذا الحفل دار الاوبرا لاسكالا في ايطاليا.



وسيعلن في هذا الحفل عن جائزة أفضل لاعب، وأفضل مدرب، وأفضل هدف والتي تسمى بوشكاش، وأفضل حارس مرمى وأيضا غيرها من الجوائز التي تكون هامة بالنسبة لبعض عشاق كرة القدم.

وكان قد أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن أسماء الثلاثي المرشح للقائمة النهائية، وضمت تلك القائمة الثنائي المرعب ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، بالإضافة إلى الهولندي فيرجيب فان دايك الفائز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا هذا الموسم. Advertisements

وتضم أيضا قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب بهذا العالم كلا من بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، ويورجن كلوب مدرب ليفربول، وماوريسيو بوتشيتينو مدرب فريق توتنهام هوتسبير.

بينما يتنافس الثنائي البرازيلي أليسون حارس ليفربول، وايدرسون حارس مانشستر سيتي، مع تيرشتيجن حارس برشلونة على جائزة أفضل حارس مرمى لعام 2019.