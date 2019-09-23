رياضة | صحيفة آس تتغني بهدف بنزيما في إشبيلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة آس تتغني بهدف بنزيما في إشبيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

على الرغم من حالة الإحباط الشديد الذي عانى منه ريال مدريد بعد هزيمة باريس، عاد الفريق بقوة إلي طريق الإنتصارات وتغلب على إشبيلية بهدفٍ نظيف ليتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني

وركز غلاف النسخة الورقية الصادرة صباح اليوم الاثنين، على الفوز المثير الذي حققه فريق ريال مدريد بالأمس في المباراة التي جمعته بإشبيلية على ملعب «رامون سانشيز بيزخوان»، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري الدرجة الأولى الإسباني، وعنونت الصحيفة: «بنزيما هو القائد» في إشارة إلى أنه صاحب هدف المباراة الوحيد، والذي قاد فريقه لتصدر جدول الترتيب مناصفة مع أتلتيك بلباو.

وعنونت الصحيفة في الصدارة: هدف من الفرنسي يضع ريال مدريد في مقدمة الترتيب رفقة أتلتيك « محتفلة بالهدف الذي سجله المهاجم الفرنسي كريم بنزيما في شباك إشبيلية ارتفع رصيد ريال مدريد من النقاط، ليصل إلى النقطة رقم 11 في صدارة جدول ترتيب «الليجا» مناصفة مع أتلتيك بلباو».

وكتبت في عنوان أخر ريال مدريد يتوج بكأس السوبر على حساب برشلونة بقيادة ميروتيتش «حيث تُوج فريق ريال مدريد بكأس السوبر لكرة السلة على حساب فريق برشلونة إثر فوزه بنتيجة 89-79، ليرفع «المرينجي» لقب البطولة على حساب كتيبة ميروتيتش».

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بينما جاءت العناوين الفرعية كالتالي:

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ومايوركا: 4-2 إسبانيول وريال سوسيداد: 1-3 فالنسيا وليجانيس: 1-1 أتلتيك وألافيس: 2-0