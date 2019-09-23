شكرا لقرائتكم خبر عن ختام ناجح لدورة حكام المبارزة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

اختتمت دورة ترفيع وصقل لحكام المبارزة في جدة بمشاركة 30 حكما (24 الصقل، 6 الترفيع) التي نظمها الاتحاد السعودي للمبارزة، بدعم من معهد إعداد القادة واستمرت لمدة 5 أيام.

ووزع رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة أحمد الصبان الشهادات على المشاركين في الدورة، كما قدم درعا لرئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي للمبارزة الدكتور محمد المتوكل، الذي قدم محاضرات في الدورة.

وطالب الصبان الحكام المشاركين في الدورة بالالتزام بتعاليم ولوائح الاتحاد الدولي للمبارزة ومواكبة التغييرات التي تطرأ على القوانين.

وتضمنت الدورة التي حاضر فيها رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي للمبارزة حاسن القرشي، بإشراف مدير إدارة العمليات المركزية محمد بوعلي، على صلاحيات الحكم الرئيسي والمساعد والأخطاء في أسلحة المبارزة وتسجيل المباريات وسيخضع الحكام في نهاية الدورة إلى الاختبارات والتقييم، فيما تتضمن دورة الصقل الاطلاع على التعديلات واللوائح الجديدة في قانون المبارزة.