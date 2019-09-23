شكرا لقرائتكم خبر عن «الداهية» تحت المجهر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

علمت "الخليج 365" من مصادرها المقربة من نادي الاتحاد أن مدرب الفريق الكروي الأول التشيلي سييرا تم وضعه تحت «المجهر» خلال المباريات الثلاث القادمة للعميد أمام فرق (الشباب، والتعاون، والحزم) ضمن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأوضحت المصادر أن مجلس إدارة النادي منح «الداهية» سييرا الفرصة الكافية في المرحلة القادمة، وعدم اتخاذ قرار عاجل بإقالته من منصبه رغم تلقيه 3 خسائر خلال شهر سبتمبر الجاري، الأولى أمام فريق ضمك 2/1، والثانية والثالثة من أمام الهلال 3/1 في إياب دوري أبطال آسيا والخروج من دور ربع النهائي، وفي الدوري السعودي. وأشارت المصادر إلى أنه سيتم الوقوف على كافة المسببات التي أدت لتعرض الفريق الاتحادي للخسائر محليا وقاريا، والسعي لمعالجتها والعمل على دعم الفريق الكروي من أجل العودة لسكة الانتصارات مجددا.

من جانب آخر، يبدأ المدرب سييرا اليوم (الإثنين) في تنفيذ مخططاته الفنية لمواجهة الشباب يوم الجمعة القادم في الرياض، ضمن مباريات الجولة الخامسة في الدوري، وسيسعى المدرب سييرا لتجهيز الفريق فنيا ونفسيا للقاء القادم، وسيتابع المدرب الاتحادي ومساعدوه مباراة الشباب أمام شبيبة الجزائر في ذهاب الدور 32 من بطولة كأس محمد السادس اليوم وتدوين أبرز نقاط الضعف من أجل استغلالها في المواجهة المرتقبة.