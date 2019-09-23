شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم عماني لمشجع اتحادي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) كرم مجلس جماهير نادي الاتحاد في سلطنة عمان المشجع الاتحادي حسين مناور؛ نظير دعمه الدائم لكافة المناسبات لعشاق العميد من سلطة عمان، إذ تسلم المناور درعا تذكارية من عضو مجلس جماهير العميد في سلطنة عمان مصطفى موسى، خلال استقباله له في منزله بجدة.

كرم مجلس جماهير نادي الاتحاد في سلطنة عمان المشجع الاتحادي حسين مناور؛ نظير دعمه الدائم لكافة المناسبات لعشاق العميد من سلطة عمان، إذ تسلم المناور درعا تذكارية من عضو مجلس جماهير العميد في سلطنة عمان مصطفى موسى، خلال استقباله له في منزله بجدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تكريم عماني لمشجع اتحادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.