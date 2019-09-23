قرار طبي يحدد مشاركة جوليانو

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جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم (جدة) فتح مدرب فريق النصر فيتوريا ملف مباراة الأهلي التي ستلعب مساء يوم الجمعة القادم، على ملعب الجوهرة بجدة، ضمن الجولة الـ5 من دوري كأس الأمير فتح مدرب فريق النصر فيتوريا ملف مباراة الأهلي التي ستلعب مساء يوم الجمعة القادم، على ملعب الجوهرة بجدة، ضمن الجولة الـ5 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. واستأنف الفريق تدريباته مساء أمس بعد تمتع لاعبي الفريق بيوم راحة عقب مباراة الحزم التي خسرها بشكل مفاجئ بهدف وحيد. وحرص فيتوريا في بداية التدريبات على إلقاء محاضرة شرح من خلالها أخطاء المباريات السابقة، وطالب فيها اللاعبين ببذل مزيد من الجهد لتحقيق تطلعات جماهير العالمي وتصحيح الصورة السلبية التي ظهر فيها الفريق بالمباريات السابقة. وفيما تأكد غياب النيجيري أحمد موسى عن المباراة القادمة لعدم تعافيه من الإصابة التي لحقته في مباراة الفتح، فإن الصورة ما زالت ضبابية حيال البرازيلي جوليانو، إذ يحدد مصيره بتقرير طبي بعد معاناته من آلام بالعضلة الضامة وعضلات أسفل البطن قبيل مباراة الحزم. في المقابل، تأكدت جاهزية يحيى الشهري وعبدالفتاح آدم للدخول ضمن قائمة الـ18 لمباراة الأهلي التي يسعى الفريق لحصد نقاطها بعد نزيف النقاط المفاجئ في آخر جولتين.



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