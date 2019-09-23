رازفان يفتح ملف مواجهة التعاون

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جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) حافظ الفريق الهلالي على صدارة دوري كأس الأمير حافظ الفريق الهلالي على صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ نجح في الوصول إلى النقطة العاشرة من خلال أربع مباريات خاضها في الدوري ويتطلع لتحقيق اللقب المحلي، واستطاع نجوم الزعيم بقيادة المدرب الروماني رازفان في الحفاظ على استقرار الفريق الكروي محليا وقاريا، فالزعيم ينافس أيضا على تحقيق كأس دوري أبطال آسيا بعد التأهل لدور نصف النهائي وضرب موعدا أمام فريق السد القطري، ويتطلع الهلاليون لمواصلة المشوار نحو حصد الكأس الآسيوية والوصول إلى العالمية. وأسهمت الإدارة الهلالية برئاسة فهد بن نافل في تهيئة الأجواء المناسبة للفريق الكروي للمنافسة على بطولات الموسم الحالي. من جانب آخر، يبدأ المدرب رازفان في تنفيذ مخططاته الفنية لمواجهة التعاون يوم الخميس القادم على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، ضمن مباريات الجولة الخامسة في الدوري، ويسعى المدرب رازفان لتجهيز فريقه فنيا للمواجهة القادمة، من أجل مواصلة الانتصارات وحصد النقاط والمحافظة على صدارة الدوري.



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