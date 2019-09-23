شكرا لقرائتكم خبر عن العالم يترقب «الأفضل» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (ميلانو)

يقيم الفيفا اليوم (الإثنين) في مدينة ميلانو الإيطالية، حفل جوائزه السنوية، وأبرزها جائزة أفضل لاعب التي يتنافس عليها فان دايك الذي اختير اخيراً أفضل لاعب من قبل الاتحاد الأوروبي (ويفا)، وكريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي حالياً وناديي ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي سابقاً، والأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني.

من جهته، اعتبر العداء الجامايكي السابق أوساين بولت المعروف عنه شغفه بكرة القدم، أن المدافع الهولندي ولاعب ليفربول فان دايك يستحق نيل جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لأفضل لاعب في العالم، على رغم تأكيده أنه يميل إلى البرتغالي كريستيانو رونالدو، وفي مقابلة مع الموقع الإلكتروني للفيفا، سُئل بولت البطل الأولمبي والعالمي السابق وحامل الرقم القياسي في سباقي 100م و200م، عمن برأيه يستحق أن يكون الأفضل، فاعتبر أن الثلاثة «لاعبون رائعون».

Advertisements

وتابع: «أعتقد أن كلاً من ميسي ورونالدو نال الجائزة 5 مرات. فان دايك فاز أخيراً بجائزة الويفا، وبناء على النجاح الذي حققه مع ليفربول في الموسم الماضي، أعتقد أن دوره قد حان».

وتابع: «لكن بصفتي مشجعاً لمانشستر يونايتد، سأصوت على الأرجح لصالح رونالدو الذي برز على الساحة العالمية مع يونايتد بين العامين 2003 و2009، قبل الانتقال إلى صفوف النادي الملكي الإسباني.

ويتم اختيار الفائز من خلال عملية تصويت يشارك فيها قادة المنتخبات الوطنية ومدربوها، إضافة الى الصحافيين والمشجعين.