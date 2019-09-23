شكرا لقرائتكم خبر عن هوساوي يعود.. وتعديلات إدارية في الأهلي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة) علمت مصادر "الخليج 365"، أن المهندس أحمد الصائغ رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي تلقى موافقة هيئة علمت مصادر "الخليج 365"، أن المهندس أحمد الصائغ رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي تلقى موافقة هيئة الرياضة لإجراء تعديلات على مجلس إدارته بتعيين عضو مجلس إدارة جديد، وذلك عقب استقالة ثلاثة أعضاء خلال الفترة الماضية، وهم: الدكتور ياسر محروس وغسان نصيف وعمار زهران، ما جعل مجلس إدارة الأهلي يتكون فقط من رئيس النادي أحمد الصائغ ونائبه عبدالصمد القرشي والعضوين وائل الحلبي وأيمن المدني. من جانب آخر، خاض الأهلي مباراة ودية أمس أمام الانتصار «درجة ثالثة» وكسبها بأربعة أهداف لهدف، وأشرك المدرب صالح المحمدي كافة العناصر التي لم تشارك بصفة أساسية في لقاء الفتح دورياً، وشهد اللقاء مشاركة المدافع معتز هوساوي للمرة الأولى منذ الإصابة التي تعرض لها وغيبته طوال الفترة الماضية، وشارك هوساوي لمدة 70 دقيقة من مجريات المباراة الودية.



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