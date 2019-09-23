شكرا لقرائتكم خبر عن الأخضر إلى نهائيات آسيا والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)حصد المنتخب الوطني تحت 16 عاماً بطاقة التأهل لكأس آسيا للناشئين 2020، بعد تعادله مع نظيره العماني سلباً على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي في الخبر ضمن التصفيات المؤهلة إلى النهائيات القارية.
وتصدر الأخضر المجموعة الرابعة بـ 7 نقاط من انتصارين متتاليين أمام سوريا أولاً، ثم باكستان، قبل أن يتعادل مع عمان ويضمن حجز مقعده في النهائيات الآسيوية.
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