شكرا لقرائتكم خبر عن كواسر الوحدة.. اختبار أول في العربية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة) تنطلق مساء اليوم بالعاصمة الأردنية عمان بطولة الأمير فيصل بن فهد العربية الـ 35 للأندية أبطال الدوري والتي تستمر حتى الثالث من أكتوبر القادم. تنطلق مساء اليوم بالعاصمة الأردنية عمان بطولة الأمير فيصل بن فهد العربية الـ 35 للأندية أبطال الدوري والتي تستمر حتى الثالث من أكتوبر القادم. وسيواجه فريق الوحدة مساء اليوم فريق المجمع البترولي، على أن يلتقي الثلاثاء برقان الكويتي والأربعاء الغرافة القطري. وانضم النجم التونسي أنيس المحمودي لكواسر الفرسان بعد أن تم التعاقد معه حتى نهاية البطولة، كما تم التعاقد مع اللاعبين الدوليين من فريق مضر محمد العباس وعباس الصفار بنظام الإعارة ولفترة البطولة.



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