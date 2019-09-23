انطلاقة الشباب تصطدم بشبيبة الجزائر

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جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة) ينطلق مشوار الشباب عربياً مساء اليوم (الإثنين) عندما يحل ضيفاً على فريق شبيبة الساورة الجزائري في ذهاب دور الـ 32 لكأس محمد السادس للأندية الأبطال وذلك عند الساعة 10مساء على ملعب العشرين من أغسطس 1955. يدخل فريق الشباب هذا اللقاء في مستهل مشواره العربي بعد أن أوقعته القرعة مع متصدر المجموعة الثانية للدور التمهيدي، واستعد الليوث لهذا اللقاء من خلال لقاءاتهم في دوري كأس الأمير

ينطلق مشوار الشباب عربياً مساء اليوم (الإثنين) عندما يحل ضيفاً على فريق شبيبة الساورة الجزائري في ذهاب دور الـ 32 لكأس محمد السادس للأندية الأبطال وذلك عند الساعة 10مساء على ملعب العشرين من أغسطس 1955. يدخل فريق الشباب هذا اللقاء في مستهل مشواره العربي بعد أن أوقعته القرعة مع متصدر المجموعة الثانية للدور التمهيدي، واستعد الليوث لهذا اللقاء من خلال لقاءاتهم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان والتي آخرها التعادل مع ضمك بهدف لكل منهما، ويسعى الفريق الشبابي للخروج بنتيجة إيجابية في لقاء الليلة لتسهيل مهمته في لقاء الإياب والذي سيقام في الرياض يوم الثلاثاء الأول من شهر أكتوبر القادم.

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