شكرا لقرائتكم دورات لصقل خبرات المدربين ضمن خطة الجبلاية لتطوير كرة القدم المصرية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على إقامة دورات مختلفة خلال الأيام المقبلة من أجل تطوير لعبة كرة القدم.

وتقرر البدء بدورات تدريبية للمدربين خلال الفترة المقبلة ، إلى جانب إختيار بعض المدربين صغار السن وعمل دورات تدريبية على أعلي مستوي إلى جانب توفير معايشة لهم بأحد الأندية الأوروبية الكبري ونفس الأمر لباقي عناصر اللعبة خلال الفترة المقبلة.

أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إدارة شئون اتحاد الكرة المصري للجنة خماسية مكونة من عمرو الجنايني رئيسًا، جمال محمد علي نائبًا للرئيس، وعضوية الثلاثي سحر عبد الحق، محمد فضل وأحمد عبد الله.

أكد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن هناك عدة دورات تدريبية و تأهيلية لجميع عناصر اللعبة بهدف تطوير المنظومة ومواكبة التطور الحاصل فى الدوريات العالمية .