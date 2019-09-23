المغربي حارث يعود بقوة رفقة شالك الألماني









اسماء السيد - الرباط: بعد موسم من المعاناة، نتيجة تأثره بارتكاب حادثة سير مميتة بمراكش مباشرة بعد عودته من المشاركة في نهائيات كأس العالم روسيا 2018 رفقة منتخب بلاده، يبدو أن الدولي المغربي أمين حارث (22 سنة) قد وجد طريقه نحو التوهج، خلال مشاركته رفقه فريقه شالك 04 ضمن منافسات "البوندسليغا" الألمانية، مؤكدا توقعات المتخصصين التي رأت فيه لاعبا للمستقبل من طينة الكبار.

أداءحارث الحاسم وأهدافه القاتلة في شباك الخصوم، فضلا عن انضباطه وثقته الكبيرة في النفس، أشياء جعلت جماهير النادي الألماني تتوجه لاعبا لشهر اغسطس مع الإشارة إلى أدائه الكبير في آخر مباراتين، في الشهر الجاري، وتسجيله ثلاثة أهداف فضلا عن تمريراته الحاسمة وأدواره الدفاعية إلى جانب قيمته في وسط الميدان وقيادة رفاقه نحو الهجوم.

ونشرت صفحة الفريق الألماني، الأحد، صورة لتتويج حاريث، مع تعليق، جاء فيه: "هنيئا حارث! رجل المرحلة الذي توج لاعب الشهر، بالنسبة لشهر اغسطس".

ويعد حارث من المواهب الكروية التي فرضت اسمها على المستوى الأوروبي، رفقة فريق شالك 04 الألماني، الذي فاز رفقته، خلال الموسم قبل الماضي، بجائزة أفضل لاعب صاعد، بعد أن انتقل إليه من نانت الفرنسي في صفقة ناهزت 10 ملايين يورو

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فرحة لاعبي شالك الألماني بهدف لحاريث

وكان حارث، الذي ولد ببونتواز الفرنسية في 18 يونيو 1997، قد تدرج في مختلف المنتخبات السنية الفرنسية، كما حصل، في 2016، مع المنتخب الفرنسي للشباب، على كأس أوروبا للشباب، تحت 19 سنة، حيث اختير ضمن فريق البطولة، قبل أن يحسم قراره بتمثيل المغرب.

وبرر اللاعب تفضيله اللعب لـ"أسود الأطلس"، بقوله: "اختياري .. بلدي .. قررت اللعب للمغرب .. إنه لشرف، بالنسبة لي، أن أخبركم أنني قررت بكل فخر حمل ألوان المغرب".

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ولم يفوت حارث وقتها فرصة شكر منتخب فرنسا والاتحاد الفرنسي لكرة القدم على كل ما قدموه له، مشيراً إلى أن ما وصل إليه يرجع الفضل فيه لمنتخب فرنسا، مشدداً على أنه اتخذ قراره باللعب للمغرب لعدة اعتبارات، مشيراً، في هذا الصدد، إلى أن عائلته مغربية وأن له معارف كثيرين في المغرب، وأنه كان، منذ صغره، دائم التردد على المغرب، في زيارات سنوية، قبل أن يشدد على أن اختياره منتخب المغرب كان مسنوداً بعائلته، وأنه يبقى مهماً، بالنسبة إليه، أن يمثل عائلته كما يجب.

وكان حارث قد انضم إلى أكاديمية فريق نانت الفرنسي، قبل ثماني سنوات، حيث تطور سريعاً، وبشكل لافت، حتى اعتبر من بين أبرز المواهب الكروية الصاعدة في فرنسا، قبل أن يلعب للفريق الأول لنانت، وينتقل، بعد ذلك، إلى ألمانيا.

تسديدة هدف حاريث في شباك ماينز

وكسب حارث مكانه سريعا في تشكيلة منتخب المغرب، فشارك في نهائيات كأس العالم روسيا 2018، ولعب أساسياً في اللقاء الأول الذي خاضته النخبة المغربية ضد إيران، وانتهى بهزيمة أسود الأطلس بهدف لصفر، وحاز فيه حارث جائزة أفضل لاعب.