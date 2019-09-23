تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الاتحاد

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو على ملامح التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة الاتحاد السكندري المقرر لها مساء اليوم الاثنين على ملعب بتروسبورت في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المتوقع أن يكون التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمود الونش وحمدي النقاز

خط الوسط: فرجاني ساسي ويوسف أوباما وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم وإمام عاشور

خط الهجوم: مصطفى محمد‎