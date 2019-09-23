تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة سموحة في الدوري المصري

استقر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تشكيل فريقه لمباراة سموحة، المقرر لها اليوم الإثنين، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز. ويأتي تشكيل الأهلي المتوقع كالتالي.. حراسة المرمى: محمد الشناوي Advertisements

خط الدفاع: أحمد فتحي – أيمن أشرف – رامي ربيعة – علي معلول. خط الوسط: حمدي فتحي – حسام عاشور – محمد مجدي “قفشة” – رمضان صبحي – حسين الشحات. خط الهجوم: جونيور أجايي.

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