نيمار يقود باريس سان جيرمان لحسم موقعة ليون

حسم باريس سان جيرمان موقعته مع مضيفه ليون بهدف دون رد بفضل نجمه نيمار يوم الأحد في المرحلة السادسة من مباريات الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وواصل باريس سان جيرمان انتصاراته المتتالية البالغة خمسة، علماً أنّ آخر انتصارين في الدوري الفرنسي حصلا بفضل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا.
وكما فعل في مباراة باريس سان جيرمان الفائتة في الدوري الفرنسي أمام ستراسبورغ حين سجّل هدف اللقاء الوحيد في الوقت القاتل، كرر نيمار الحادثة بتسجيله هدف فوز فريقه قبل ثلاث دقائق من النهاية.
وكان باريس سان جيرمان الذي عانى من غياب أكثر من نصف فريقه بسبب الإصابات المختلفة، الطرف الأفضل في اللقاء ككل وواصل نتائجه الجيدة بعد أيام فقط من فوزه على ريال مدريد 3-0 في دوري أبطال أوروبا.
وعاد باريس سان جيرمان إلى موقعه في الصدارة برصيد 15 نقطة فيما توقف رصيد الخاسر عند 8 نقاط.
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