ريال مدريد يحقق الفوز الأول على أرض إشبيلية منذ عام 2015

عاد ريال مدريد بالنقاط الثلاث من أرض مضيفه إشبيلية بفوزه عليه بهدف نظيف، اليوم الأحد، في المرحلة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وجاء هدف المباراة الوحيد عبر النجم الفرنسي كريم بنزيمة من رأسية رائعة في الدقيقة 64.

بهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف أتلتيك بلباو المتصدّر، فيما تجمّد رصيد إشبيلية عند 10 نقاط وتراجع إلى المركز الخامس.

وحقّق مدرب النادي الملكي الفرنسي زين الدين زيدان الذي طالته الانتقادات عقب الخسارة القارية، ما جاء من أجله إلى الأندلس وهو الفوز بالنقاط الثلاث وإعادة الروح لفريقه قبل أسبوع من قمة مرتقبة أمام جاره وغريمه أتلتيكو مدريد على ملعب واندا ميتروبوليتانو السبت المقبل، وقبلها استضافته أوساسونا الأربعاء المقبل في المرحلة السادسة.

هو الفوز الأول لريال مدريد على إشبيلية في عقر داره منذ 2015، والـ80 في 150 مباراة بينهما، وهو ألحق الخسارة الأولى بالأخير هذا الموسم وأزاحه عن الصدارة.

هو الهدف الخامس لبنزيمة هذا الموسم فلحق بمهاجم فياريال جيرار مورينو إلى صدارة لائحة الهدافين.