رسميًا | عودة القناة السعودية الرياضية

تقرر مساء أمس الأحد، عودة القناة السعودية الرياضية إلى شعارها وحلتها القديمة باللون الأخضر، بدءًا من يوم الاثنين 23 سبتمبر، بعد أن ظلت القناة لعدة سنوات بشعار مكون من خمسة ألوان “الأحمر والأخضر والأصفر والأزرق والرمادي” تحت مسمى KSA Sports.

وتستعيد القناة مسماها القديم أيضًا “السعودية الرياضية” مع استمرار نفس البرامج التي تقدم عليها.

ويأتي هذا التغيير بمناسبة احتفال المملكة العربية السعودية بالعيد الوطني لتوحيد المملكة اليوم الاثنين الموافق 23 سبتمبر.

ويعود هذا التاريخ إلى مرسوم ملكي صدر عن الملك عبد العزيز الفيصل آل سعود برقم 2016، والذي قضى بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية بدءًا من يوم 23 سبتمبر من عام 1932، يوم الخميس 21 جمادي الأولى 1351.

وكان وزير الترفيه في المملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني “تركي آل الشيخ” اتفق في وقت سابق الأسبوع الماضي مع الفنانة المصرية أنغام لإقامة حفل ساهر في السعودية بمناسبة احتفالات المملكة باليوم الوطني.