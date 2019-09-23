رياضة | لاعبو رديف برشلونة ينضمون لتدريبات الفريق الأول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاعبو رديف برشلونة ينضمون لتدريبات الفريق الأول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة أجرى اليوم تدريبات التعافي قبل البدء في الإعداد لمواجهة فياريال في الدوري الإسباني وءلك عقب خسارته على ملعب غرناطة الصاعد حديثًا لدوري الأضواء والشهرة بهدفين نظيفين.



وكشفت التقارير أنه شارك إلى جانب اللاعبين المتاحين من الفريق الأول في المران لاعبو الرديف على رأسهم سرجي بويج وجيليم وتشومي وريكي بويج وكارليس بيريز بالإضافة إلى أنسو فاتي علمًا بأن الثنائي الأخير شارك في مباراة غرناطة.



وأفادت التقارير بأن البارسا يعود للتدريبات غدًا الإثنين في مدينته الرياضية للإستعداد لمباراته المقبلة في الدوري الإسباني المقررة لها يوم الثلاثاء المقبل أمام فياريال على ملعب كامب نو.



وأشارت التقارير إلى أنه عقب جلسة المران الصباحية سيعلن فالفيردي عن قائمة اللاعبين الذين سيتم استدعاؤهم خلال مؤتمر صحفي.

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وواصل برشلونة نتائجه السيئة تحت قيادة المدرب إرنستو فالفيردي بالهزيمة الأمس على يد غرناطة بثنائية نظيفة على ملعب لوس كارمينيس في بطولة الدوري الإسباني.



يذكر أن برشلونة خسر مباراتين أمام أتليتك بلباو وغرناطة وتعادل مع أوساسونا وفاز على كلاً من ريال بيتيس وفالنسيا ويحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد سبع نقاط.



وكانت تقارير صحفية فرنسية كشفت مؤخرًا عن المدرب المرشح لخلافة إرنستو فالفيردي المدير الفني الحالي لبرشلونة إذا رحل عن الفريق في الفترة المقبلة، حيث نال فالفيردي قسطاً كبيراً من الانتقادات في الفترة الأخيرة بعد تدهور مستوى الفريق وظهوره بشكل شئ في المباريات الماضية.



وأكد موقع Le10 SPORT الفرنسي أن توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي مرشح بقوة لتدريب برشلونة عقب رحيل فالفيردي عن الفريق.



يذكر أن توخيل قاد باريس سان جيرمان بالأمس للفوز على ريال مدريد بثلاثية نظيفة في ملعب حديقة الأمراء في الجولة الأولي من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.