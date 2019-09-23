رياضة | خاص| الزمالك يرهن بقاء ميتشو بالفوز على الأهلي في الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص| الزمالك يرهن بقاء ميتشو بالفوز على الأهلي في الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو أن الأمور داخل نادي الزمالك؛ لم تهدأ منذ خسارة لقب كأس السوبر المصري أمام الأهلي؛ بالمباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية؛ الجمعة الماضية.

واجتمع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك؛ مع الجهاز الفني بقيادة الصربي ميتشو المدير الفني؛ عقب الهزيمة لمعرفة أسباب السقوط المدوي وفقد لقب لصالح القلعة الحمراء.

وعلم "مراسل الخليج 365 الرياضي" من مصدر خاص؛ أن رئيس الزمالك؛ صب غضبه على المدير الفني؛ بسبب طريقة اللعب والتشكيل الذي بدأ به المباراة والتي أودت للهزيمة.

وأضاف المصدر؛ "رئيس الزمالك؛ وضع أمام ميتشو ضرورة الفوز على الأهلي؛ بالجولة الرابعة بالدوري العام؛ ومحو أثار تلك الهزيمة".

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وتابع المصدر؛ "منصور؛ أبلغ ميتشو بأنه في حال تلقي أي هزيمة مجددة من الأهلي؛ سيكون وضع المدير الفني حرج بالقلعة البيضاء؛ وقد يتم الإطاحة به".

وكان الزمالك؛ تلقى هزيمة أمام الأهلي؛ مساء الجمعة الماضية بثلاثية مقابل هدفين؛ على ملعب برج العرب بالإسكندرية؛على لقب السوبر المصري.

ويستعد الزمالك؛ لمواجهة الاتحاد السكندري؛ مساء اليوم الإثنين في افتتاح مباريات الفريقين بالدوري المصري الممتاز موسم 2019-2020.