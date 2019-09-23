رياضة | ضياء السيد : الكل بيعمل ألف حساب لشيكابالا.. وبركات هيحمي البدري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضياء السيد : الكل بيعمل ألف حساب لشيكابالا.. وبركات هيحمي البدري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، أن وجود محمد بركات نجم الأهلي السابق في تشكيل الجهاز الجديد لمنتخب مصر، يمثل حماية للجهاز الفني بقيادة حسام البدري.

وأضاف مدرب المنتخب المصري الأسبق في تصريحات إعلامية الليلة: محمد بركات لا يملك خبرة كبيرة في الجانب الإداري لكن سيكون معه بعض الأفراد لمساعدته بجانب أن حسام البدري يملك خبرة في هذا المجال بحكم عمله مديرًا للكرة في الأهلي".

وتابع أن الجهاز الفني الجديد يحتاج للمساندة والدعم من الجميع خاصة بعدما عانى المنتخب من عدة أخطاء الفترة الأخيرة ويحتاج للإصلاح.

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فيما يري "السيد" ، أن محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك، تأثر في لقاء الأهلي بالسوبر، نتيجة عدم مشاركته أمام جينيراسيون السنغالي في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأكد أن: "شيكابالا تأثر تركيزه لعدم مشاركته أمام جينيراسيون، التدوير في الفرق الكبيرة لايجب أن يكون مع بداية الموسم".

وأوضح أن شيكابالا نال إشادة الجميع بشكل تصاعدي منذ مشاركته مع الزمالك خلال الفترة الأخيرة، وكان يجب مشاركته أمام جينيراسيون لاستكمال المستوى المميز للفريق.

وإختتم ضياء السيد : "أنا ضد مقولة إن شيكابالا مالوش في الماتشات الكبيرة، بالعكس هو لاعب مزعج وأي منافس يعمل له ألف حساب".