رياضة | موعد حفل جوائز The BEST 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد حفل جوائز The BEST 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم، بأن يقام حفل جوائز ذا بيست "The BEST" في هذا العام في مدينة ميلانو، وذلك بعد عامين كان الحفل يقام فيهما في مدينة لندن عاصمة المملكة المتحدة، ومن المتوقع بأن يجذب حفل جوائز The BEST 2019، كاميرات وسائل الإعلام من كل صوب وحدب، وذلك بهدف متابعة واحد من أهم الأحداث التي ينظمها الأتحاد الدولي لكرة القدم من أجل توزيع جوائز الأفضل في الموسم الكروي.

موعد حفل جوائز The BEST

ينطلق حفل توزيع جوائز The BEST 2019 في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة، والتاسعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة والنصف بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك مساء اليوم الأثنين الموافق 23 سبتمبر الجاري، في مدينة ميلانو الإيطالية.

Advertisements

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أعلن عن كون حفل جوائز The BEST 2019 سيكون مخصص من أجل توزيع نحو 9 جوائز وأهمها جائزة افضل لاعب في العالم 2019، وجائزة أفضل مدرب لفرق الرجال 2019، وجائزة أفضل لاعبة وأفضل مدرب لفرق السيدات.

تفاصيل حفل جوائز The BEST

ويستضيف مسرح "لا سكالا" التاريخى بمدينة "ميلانو" الإيطالية، مساء اليوم الأثنين النسخة الرابعة من حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وبكل تأكيد ستخطف جائزة أفضل لاعب في العالم كل الأنظار في الحفل، خاصة مع ترشح أسماء لامعة للجائزة في العام الحالي، وهم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، والأرجنتيني ليوينل ميسي نجم برشلونة، والأسم الجديد الذي يظهر لأول مرة في حفل جوائز The BEST الهولندي، فيرجيل فان دايك والذي نجح قبل نحو شهر من الآن من حصد جائزة أفضل لاعب في أوروبا متفوقًا على ميسي وكريستيانو رونالدو.