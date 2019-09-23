شكرا لقرائتكم خبر عن أنمار الحائلي يتحدث عن إقالة سييرا وديون نادي الاتحاد والان مع التفاصيل

تحدث أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد، عن الأنباء المنتشرة حول إقالة سييرا مدرب النادي وعن الديون الضخمة على النادي.

تصريحات أنمار الحائلي عن رحيل سييرا

وقال أنمار الحائلي في تصريحات لبرنامج "في المرمى": "أتمنى دعم الجمهور لنا الفترة القادمة، ورسالتي لهم ألا يصبوا غضبهم على اللاعبين، فقد خسر النصر خسر من ‎الحزم والمنافسة عالية حاليا".

وتابع: "‏هناك تجييش على النادي والتركيز على السلبيات فقط ونحن الإدارة الوحيدة التي تقدمت للترشح، من حقنا أن نحصل على فرصتنا دون أي عاطفة".

Advertisements

وأضاف الحائلي: "إقالة المدرب حاليًا ستجعل العواقب أسوأ مما نحن فيه، ولو تعالى سييرا على الجمهور فلن يعود ولكن النتيجة أثرت عليه".

أنمار الحائلي يتحدث عن ديون نادي الاتحاد

وتحدث أنمار الحائلي عن ديون نادي الاتحاد قائلا: "‏ نحتاج ٤٠٠ مليون ريال لسداد كامل ديون النادي".

وأكمل: "الرئيس السابق نواف المقيرن سدد ١١ مليون بعد استقالته وسلم النادي بدون ديون، ولكن نحن أخطأنا بأننا تعاقدنا مع كل العناصر التي طلبها سييرا والتي تجاوزت أربعة أضعاف قدرتنا المالية".

وأنهى الحائلي حديثه قائلا: "‏مجلس الإدارة دفع ١٥ مليون ريال خلال ٣ شهور ونحتاج ٢٢٠ مليون للموسم ولم نجد إلا ٨ الاف ريال في خزينة النادي والديون طويلة الأجل ٤٠٠ مليون و١٣٠ مليون ديون قصيرة الأجل".