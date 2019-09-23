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جدة - عمرو شويل ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم الأحد 22-9-2019



ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الأحد 22-9-2019 حيث أقيمت 4 مباريات ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الأحد 22-9-2019 شهد تواجد أندية بيراميدز والإنتاج وطنطا والمقاولون العرب فى المقدمة برصيد 3 نقاط بينما تواجد ناديا المصرى وحرس الحدود فى المركز السابع والثامن برصيد نقطة واحدة وفى انتظار باقى مباريات الجورة الأولى.



ترتيب الدورى المصرى

ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم الأحد 22-9-2019 والانتاج الحربى 3 – 0 نادى مصر



ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الأحد 22-9-2019 حيث فاز الإنتاج الحربي نظيره نادي مصر بثلاثة أهداف نظيفة، أحرزهم مامادو نديوكونياس فى الدقيقة 23 ومعاذ الحناوي بالدقيقة 41، ومحمد رجب فى الدقيقة 74، فى المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ستاد السلام، والتي جاءت ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري العام.

ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الأحد 22-9-2019 ودجلة 0 – 1 طنطا



ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم الأحد 22-9-2019 حيث حقق فريق طنطا الفوز الأول بالدورى هذا الموسم على وادى دجلة، بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد بتروسبورت، فى إطار منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى الممتاز موسم 2019 – 2020.

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ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الأحد 22-9-2019 المصرى 1 – 1 حرس الحدود



ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الأحد 22-9-2019 المصرى حيت تعادل المصرى البورسعيدى مع حرس الحدود بهدف لكل فريق فى المباراة التى جمعتهما على ستاد السويس ضمن منافسات الجولة الأولى.