شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف مفاجأة في مران الزمالك قبل مواجهة الاتحاد وميتشو علي السلم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهد مران الزمالك الأخير لمواجهة الاتحاد السكندري، ظهور محمد عنتر صانع ألعاب الفريق، في مفاجأة لكون اللاعب مستبعد من قائمة المعسكر التي أعلنها الصربي ميتشو المدير الفني للفريق بشكل رسمي، استعدادا لمواجهة زعيم الثغر في الجولة الأولي من منافسات بطولة الدوري الممتاز والتي ستقام في الثامنة من مساء اليوم الإثنين، وذلك علي استاد بتروسبورت.

وخاض الزمالك مرانه اليوم علي استاد بتروسبورت والذي امتد حتي الثانية عشر من صباح اليوم الإثنين، والذي شهر مشاركة عنتر رغم استبعاده من قائمة اللقاء حيث كشف مصدر بالزمالك إن اللاعب جاءت مشاركته للاستعانة به في التقسيمة التي خاضها الفريق بجانب تجهيزه لمباراة جينيراسيون فوت السنغالي، التي ستقام السبت القادم، علي نفس الملعب، في إياب دور ال32 لدوري أبطال إفريقيا، وتابع المصدر إن عنتر غادر الملعب بسيارته عقب المران في الوقت الذي غادر فيه الفريق بأتوبيس النادي لفندق المعسكر.

Advertisements

وحضر أيضا محمد عبد الغني مدافع الزمالك، تدريبات الفريق رغم غيابه عن لقاء اليوم أمام زعيم الثغر لإصابته بشد في الخلفية حيث سيحتاج لمدة تقارب من 10 أيام للعودة إلي الفريق ولكن جاء حضوره لدعم زملائه بالمران بعدما تعرض للإصابة في المباراة السابقة أمام الأهلي في بطولة السوبر المصري في اللقاء الذي جمع بين الفريقان علي استاد برج العرب، وانتهي لصالح الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وأوضح مصدر بالزمالك إنه وفقا للمران الختامي فأن ميتشو شبه استقر علي تشكيلته التي ستضم غدا كلا من:"محمد عواد في حراسة المرمي، حمدي النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة في خط الدفاع، فرجاني ساسي وأوباما وأمامها أشرف بن شرقي وشيكابالا ومحمد أوناجم في خط الوسط، مصطفي محمد في خط الهجوم"، وكشف المصدر ذاته أن ميتشو في التقسيمة كان يبادل بين حازم إمام والنقاز ولكن يعد الأخير الأقرب للمشاركة وهو نفس الحال في الجبهة اليسري حيث فاضل بين عبد الشافي وجمعة ويعد الأخير الأقرب للمشاركة.

وتابع المصدر ذاته أن فور نهاية المران ودخول اللاعبين لتغيير ملابسهم بعد التقسيمة التي أجراها ميتشو في منتصف ملعب كامل باستاد بتروسبورت قام المدرب الصربي بالجلوس علي السلم الخارجي وبين يديه ورقة دون فيها كل ملاحظاته عن المران تمهيدا لعقد محاضرة فنية في الخامسة من مساء اليوم سيكشف خلالها عن تشكيلته النهائية للاعبين وتلقنيهم بآخر تعليماته.