تصريحات الأحد| رئيس سموحة يوجه رسالة للحكام.. وكلوب يكشف حالة وحيدة لتنفيذ صلاح ركلات الجزاء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز التصريحات التي أدلى بها مسئولو كرة القدم على الساحة الرياضية.

العشري: استقبلنا هدفًا "ساذجًا" ضد المصري

قال طارق العشري المدير الفني لفريق حرس الحدود، إن فريقه استقبل هدفًا ساذجًا من المصري البورسعيدي، مشددًا أن هدفه مع الفريق هذا الموسم عدم تكرار سيناريو الموسم الماضي.

مصدر: صلاح لن يظهر في حفل "ذا بيست"

علم "الخليج 365" أن محمد صلاح جناح نادي ليفربول الانجليزي، ومنتخب مصر سيغيب عن حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لجوائز "ذا بيست" 2019.

جاري لينكر عن الحارس جاد: تصدي إعجازي.. وإنبي يرد

امتدح المحلل الفني جاري لينكر، نجم منتخب إنجلترا السابق، محمود جاد حارس مرمى إنبي بعد التصدي الذي قام به خلال مشاركته في مباراة فريقه أمام بيراميدز بافتتاح مباريات الفريقين بالدوري المصري 2019-20.

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سولشاير عن رحيل بوجبا: لن يذهب إلى أي مكان

أكد النرويجي أوله جونار سولشاير، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن النجم الفرنسي بول بوجبا، لاعب الفريق، لن يرحل عن الفريق خلال الفترة المقبلة.

"الكارثة".. كيف تناولت الصحف الإسبانية هزيمة برشلونة أمام غرناطة بالليجا؟

تلقى فريق برشلونة هزيمته الثانية، هذا الموسم بالدوري الإسباني، بعدما سقط أمام غرناطة بهدفين دون رد.

رئيس سموحة يوجه رسالة لحكام مباراة فريقه مع الأهلي

وجه فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، رسالة لطاقم حكام مباراة فريقه مع الأهلي بالدوري.

كلوب يكشف.. حالة وحيدة لتنفيذ صلاح ركلات الجزاء مع ليفربول

أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، أن الدولي المصري محمد صلاح، نجم الفريق، لا يأتي في الترتيب الأول بين لاعبي الريدز لتنفيذ ركلات الجزاء خلال الموسم الجاري (2019- 2020).