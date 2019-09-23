النشرة الرياضية..التشكيل الكامل لجهاز للمنتخب.. وميدو يلبي دعوة فيفا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام نقدم لكم تقريرًا بأهم الأحداث الرياضية ليوم الخميس 19 سبتمبر.

الأهلي يتخذ خطوته الأولى حول استاده الجديد

عقدت اللجنة المكلفة من مجلس إدارة الأهلي اجتماعها اليوم الأحد حول مشروع بناء الاستاد الجديد في أرض الشيخ زايد.

اتحاد الكرة يعلن عقوبات مغلظة على الأهلي والزمالك بسبب أحداث السوبر

أعلنت لجنتا الانضباط والمسابقات باتحاد الكرة، عن عقوبات مباراة السوبر التي أقيمت بين الأهلي والزمالك يوم الجمعة الماضية، على ملعب برج العرب.

ميدو يلبي دعوة فيفا لحفل الأفضل في العالم

أعلن نادي مصر للمقاصة أن المدير الفني للفريق أحمد حسام "ميدو" توجه إلى إيطاليا من أجل المشاركة في حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الخاص بجوائز "ذا بيست".

المصري يخطف تعادلا مثيرًا أمام حرس الحدود بـ 10 لاعبين

تعادل فريق المصري مساء اليوم الأحد أمام نظيره حرس الحدود بنتيجة هدف لكل فريق، في لقاء ضمن منافسات الجولة الأولى بالدوري الممتاز.

بثلاثية مقابل هدفين.. المقاصة يخطف الفوز من أسوان في بداية مشواره بالدوري

انتهت مباراة أسوان ومصر للمقاصة بفوز الأخير بثلاثية مقابل هدفين خلال المواجهة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

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بالفيديو.. العلامة الكاملة.. صلاح يقود ليفربول للفوز على تشيلسي بالبريميرليج

قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول لمواصلة انتصاراته المحلية بعد الفوز الذي تحقق على حساب تشيلسي (2-1) ضمن قمة الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

كهربا يزور مؤمن زكريا وجنش بألمانيا (صورة)

حرص المحترف المصري محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب فريق ديسبورتيفو آفيس البرتغالي على زيارة الثنائي مؤمن زكريا لاعب الأهلي ومحمود عبد الرحيم "جنش" بألمانيا.

الأولمبية تعلن خارطة طريق لإلغاء إيقاف "اتحاد رفع الأثقال"

أصدرت اللجنة الأولمبية المصرية بيان بشأن خارطة الطريق التي تم وضعها لرفع الإيقاف الدولي عن الاتحاد المصري لرفع الأثقال.

قائد المنتخب الأبرز.. البدري يستبعد 3 محترفين من قائمة مصر

شهدت قائمة المحترفين في المعسكر المقبل لمنتخب مصر التي أعلنها المدير الفني الجديد حسام البدري استبعاد 3 لاعبين من الذين شاركوا في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي ودعها الفراعنة من دور الـ16 أمام جنوب إفريقيا.

محدث|التشكيل الكامل لجهاز منتخب مصر .. الأهلي 4-2 الزمالك

يعقد حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، جلسة داخل مقر اتحاد الكرة المصري في حضور أعضاء اللجنة المؤقتة، بجانب الثلاثي المرشح للتواجد معه بالجهاز المعاون: (طارق مصطفى، وسيد معوض، ومحمد بركات).

البدري يستدعي 5 محترفين لمعسكر منتخب مصر المقبل

قرر حسام البدري مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، استدعاء 5 لاعبين محترفين للانضمام إلى معسكر الفراعنة المقبل الذي سيبدأ 7 أكتوبر.