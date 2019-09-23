تعرف على موعد والقنوات الناقلة لمباراتي الأهلي والزمالك في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: تختتم اليوم منافسات الجولة الأولى بالدوري المصري بمواجهتي الأهلي امام سموحة والزمالك أمام الاتحاد السكندري. الأهلي يحل ضيفا على نظيره سموحة في تمام الخامسة والنصف مساء ، على ملعب برج العرب. الزمالك سيستضيف الاتحاد السكندري في تمام الثامنة مساءً على ملعب بتروسبورت. Advertisements المواعيد والقنوات الناقلة: سموحة × الأهلي- الموعد 5:30 مساءً- القنوات الناقلة ( أون سبورت- تايم سبورتس). الزمالك × الاتحاد - الموعد 8:00 مساءً- القنوات الناقلة ( أون سبورت- تايم سبورتس).

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