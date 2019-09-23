أهداف الأحد.. ثنائية ليفربول في تشيلسي.. وهدف ريال مدريد أمام إشبيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: زوار الخليج 365 الأعزا، نستعرض يوميًا أهم الأهداف التي سجلت خلال الدوريات الأوربية المختلفة يوم الأحد 22 سبتمبر 2019. الدوري الإنجليزي أهداف مباراة ارسنال واستون فيلا أهداف مباراة ليفربول وتشيلسي الدوري الإسباني Advertisements أهداف مباراة ريال مدريد وإشبيلية الدوري المصري أهداف المقاصة وأسوان أهداف المصري وحرس الحدود

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