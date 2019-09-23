الأهلي يتخذ خطوته الأولى حول استاده الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

عقدت اللجنة المكلفة من مجلس إدارة الأهلي اجتماعها اليوم الأحد حول مشروع بناء الاستاد الجديد في أرض الشيخ زايد.

ويترأس اللجنة محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة الأهلي، ويتكون أعضاء اللجنة من الثلاثي سعد شلبي مستشار مجلس الإدارة لشئون التسويق وسامح علي المستشار الهندسي للنادي وماريان الكساب ممثلة إدارة التسويق بالنادي.

وأفاد الموقع الرسمي للأهلي، أن اللجنة بدأت بإعداد التصور الكامل لمحتوى المشروع ومراحل تنفيذه وطرق التمويل المختلفة.

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ومن المقرر أن يتم عرض هذا التصور على مجلس الإدارة في اجتماعه المقبل، واستعراض موقف التصاريح الهندسية والموافقات الحالية لاستكمال الإجراءات الإدارية والتنفيذية المطلوبة وبحث آلية وقانونية إنشاء شركة مساهمة وفقًا للائحة النظام الأساسي للنادي.

على جانب آخر، شهد الاجتماع مناقشة العروض المقدمة للنادي سواء من جانب شركات التنفيذ مع إعطاء التسهيلات في التمويل أو شركات رعاية لوضع اسمها على الاستاد كحقوق تسمية.

وتم دراسة العروض المقدمة من جانب الشركات وبحث ما هو مطلوب من جهة النادي، وعمل تقرير فني بذلك مع استكمال المباحثات والمناقشات معهم من جانب اللجنة للعرض على مجلس الإدارة.