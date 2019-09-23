تحليل.. ماذا يدور في عقل ميتشو قبل مواجهة الإتحاد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

يظهر الزمالك في الثامنة من مساء الإثنين عندما يستضيف فريق الاتحاد السكندري، ضمن الجولة الأولى من الدوري بالنسخة الجديدة (2019 - 2020).

الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك سيدخل مباراة الاتحاد السكندري في الجولة الافتتاحية مفتقدًا لعديد من اللاعبين يأتي من أبرزهم طارق حامد الغائب بسبب الإيقاف والمدافع محمد عبد الغني للإصابة.

السؤال الأبرز من سيكون بديل طارق حامد؟ الإجابة قد تكون غامضة بعض الشيء نظرًا لافتقاد الفريق محمود عبد العزيز لغيابه لأسباب فنية بجانب غياب محمد حسن للإصابة.

- البداية من الدفاع

سيفتقد الزمالك خدمات مدافعه محمد عبد الغني للإصابة حيث تعرض لشد في العضلة الخلفية خلال مباراة الأهلي الماضية.

وسيكون الأقرب للظهور مع محمود علاء في دفاع الزمالك هو محمود حمدي "الونش" الذي ظهر في مباراة القمة الأخيرة.

ويتواجد عنصر ثالث في الجانب الدفاعي وهو محمد عبد السلام إلا أن فرصة الونش هيّ الأقرب للمشاركة في مباراة الإثنين.

- بديل طارق حامد

الاختبار لميتشو المدير الفني لفريق الزمالك من سيكون بديل طارق حامد في مباراة الغد نظرًا لغياب لاعب الوسط للإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

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ميتشو في حيرة فنية بسبب عدم وجود بدائل لطارق حامد حيث يغيب محمود عبد العزيز لأسباب فنية بجانب محمد حسن الغائب للإصابة.

الأقرب للظهور بجوار النجم التونسي فرجاني ساسي هو يوسف إبراهيم "أوباما" مع التزام ساسي بالتغطية الدفاعية على أن يتحمل ذلك أوباما من حيث الجانب الهجومي.

- أوراق هجومية

يمتلك ميتشو العديد من الأوراق الهجومية حول مركز الوسط المهاجم بخلاف أوباما بداية من محمود عبد الرازق "شيكابالا" وأشرف بنشرقي ومحمد أوناجم وإمام عاشور وإسلام جابر بجانب عودة كريم بامبو للقائمة.

ومنذ تولي ميتشو الأمور الفنية للزمالك وهو يستعين بمحمود عبد الرازق "شيكابالا" منذ البداية بجانب المغربي أشرف بنشرقي بالإضافة إلى الاستعانة بالثنائي إمام عاشور ومحمد أوناجم الذي خاض مباراة الأهلي الماضية أساسيًا.

- عودة مصطفى محمد

في المباراة الماضية استخدم ميتشو خطة جديدة أمام الأهلي من خلال الاستخدام المهاجم الوهمي أمام الأهلي حيث تواجد مصطفى محمد وخالد بوطيب بين البدلاء.

ولجأ ميتشو إلى الرباعي يوسف إبراهيم "أوباما" ومعه الثلاثي الهجومي محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمد أوناجم وأشرف بنشرقي إلا أن الخطة لم تثبت نجاحها.

وشارك مصطفى محمد بين شوطي المباراة بدلاً من أوناجم لينجح المهاجم الشباب في تهديد مرمى الأهلي الأمر الذي ساهم في تقليص النتيجة من ثلاثة أهداف دون رد إلى انتهاء اللقاء بنتيجة (3-2).

بالطبع الخطأ الذي قام به ميتشو سيصححه حيث من المتوقع أن يظهر مصطفى محمد كمهاجم أساسي أمام الاتحاد مع تواجد عمر السعيد وخالد بوطيب بين البدلاء.