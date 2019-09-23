تفاصيل اجتماع لجنة «استاد الأهلي»

‎ بناء على تكليف مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب.عقدت لجنة الاستاد اجتماعها برئاسة المهندس محمد سراج الدين، وعضوية كل من:” الدكتور سعد شلبي مستشار مجلس الإدارة لشئون التسويق، والمهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس الإدارة، وماريان الكساب، ممثلة عن إدارة التسويق بالنادي”، وذلك لبدء إعداد التصور الكامل لمحتوى المشروع ومراحل تنفيذه وطرق التمويل المختلفة، وعرض كل هذا التصور على مجلس الإدارة في اجتماعه المقبل..جاء في الإجتماع الذي جرى أيضا تحليل كامل لدراسة الجدوى الخاصة بالمشروع بأرض الشيخ زايد، واستعراض موقف التصاريح الهندسية والموافقات الحالية لاستكمال الإجراءات الإدارية والتنفيذية المطلوبة وبحث آلية وقانونية إنشاء شركة مساهمة وفقا للائحة النظام الأساسي للنادي. وشهد الجانب الآخر من الاجتماع مناقشة العروض المقدمة للنادي؛ سواء من شركات في التنفيذ مع إعطاء تسهيلات في التمويل أو شركات رعاية لوضع اسمها على الاستاد كحقوق تسمية، وتم دراسة العروض والأوراق المقدمة من جانبهم وبحث ما هو مطلوب من جهة النادي، وعمل تقرير فني بذلك مع استكمال المبا…

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