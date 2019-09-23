اليوم.. النسخة الرابعة من حفل توزيع جوائز "The Best"

يستضيف مسرح "لاسكالا" بمدينة "ميلانو" الإيطالية اليوم الاثنين النسخة الرابعة من حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وينطلق حفل جوائز "The Best" غداً في الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة وميلانو، التاسعة والنصف بتوقيت السعودية.

ويستعد الجميع لمعرفة الفائز بجائزة أفضل لاعب لعام 2019 والتي يتنافس عليها كلاً من: كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، وليونيل ميسي لاعب برشلونة

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الإسباني، وفيرجيل فان دايك لاعب ليفربول الإنجليزي.

وتواجد في القائمة النهائية للمرشحين لتلك الجائزة الثلاثي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وفيرجيل فان دايك عبر التصويت الذي شارك به المشجعين والصحفيين وقائدي المنتخبات والذي انتهي يوم 19 من أغسطس الماضي.

ويتصارع الثلاثي للحصول علي الجوائز الفردية، بعدما استطاع الهولندي

الفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا عام 2019 من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

واستطاع ميسي أن يتوج بلقب هداف دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي برصيد 12 هدفاً ولقب الدوري الإسباني وهداف الدوري الإنجليزي برصيد 36 هدفاً، وتمكن فان دايك من تتويج ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة عام 2019 وتوج مع ليفربول بكأس السوبر الأوروبي، بينما كريستيانو رونالدو فتوج مع منتخب البرتغال بدوري الأمم الأوروبية ومع يوفنتوس الدوي الإيطالي وكأس السوبر الإيطالي.