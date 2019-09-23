الغندور يختبر الحكام الجدد

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، اجراء تدريبعملي لجميع الحكام الجدد.
ويقام التدريب يومي الخميس والسبت المقبلين في نادي مصر للبترول في تمام التاسعة والنصف صباحاً.
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