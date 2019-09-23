لاعبو ألميريا يهنئون السعودية باليوم الوطني

قدم لاعبو فريق ألميريا الإسباني والمدير الفني البرتغالي بيدرو إيمانويل، التهنئة الجماهير السعودية بمناسبة الاحتفالات اليوم الوطني السعودي الـ 89.
وجاء في حساب ألميريا الإسباني الرسمي الناطق باللغة العربية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "بالهمة وصلنا بالقمة دام عزكم دائمًا، اليوم الوطني السعودي".
ويذكر أن نادي ألميريا قد تصدر ترتيب دوري الدرجةالثانية الإسباني بعد تعادله مع فريق ريو فاليكانو بهدف لمثله، والتي أقيمت في ملعب تيريزا ريفيرو ضمن منافسات الجولة السابعة.
وافتتح الهدفين رايو فاليكانو عن طريق سانتي كوميسانيا فى الدقيقة 48 من الشوط الثانى، بينما أدرك خوان مونيوز هدف ألميريا الوحيد
واصل ألميريا صدارة الترتيب برصيد 17 نقطة، أما في المركز الثاني فيأتي قادش بـ 16 نقطة، ثم ريال سرقسطة في المركز الثالث بـ 14 نقطة.
والجدير بالذكر أن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، والرياضة السابق، فقد استحوذ على نادي ألميريا هذا الصيف، وقام بتغيير الجهاز الفني واللاعبين بالكامل، بهدف تطوير الفريق الأول لكرة القدم، أملًا في تأهله إلى الدوري الإسباني الممتاز.
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