عصام الشوالي: كريم بنزيمة شريك بيريز في حكم ريال مدريد

وصف المعلق الرياضي التونسي “عصام الشوالي” نجم هجوم ريال مدريد “كريم بنزيمة” بالشريك الوحيد لرئيس النادي الملكي “فلورنتينو بيريز” في حكم فريق ملعب سانتياجو برنابيو، وذلك خلال تعليقه على مباراة إشبيلية وريال مدريد في الجولة الخامسة، مساء أمس الأحد.

ويُحافظ كريم بنزيمة على مركزه كمهاجم أساسي في تشكيلة ريال مدريد، للعام العاشر على التوالي منذ انضمامه لصفوف الفريق من أولمبيك ليون في الميركاتو الصيفي 2009.

ورغم تعاقد ريال مدريد مع المهاجم الكرواتي “لوكا يوفيتش” من إنتراخت فرانكفورت الألماني بمبلغ 60 مليون يورو في الميركاتو الصيفي الماضي، إلا أن هذا لم يؤثر على أسهم وحظوظ ذو الأصل الجزائري في تشكيلة مواطنه زين الدين زيدان.

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وقال معلق قنوات بي إن سبورتس في الدقيقة السادسة من المباراة “كريم بنزيمة هو شريك فلورنتينو بيريز في حكم ريال مدريد، اللاعب الجزائري الفرنسي يجب أن يُسمى بكريم بيريز وليس كريم بنزيمة..وفلورنتينو بيريز يجب أن يُسمى بفالورنتينو بنزيمة”.

وخلال الشوط الثاني، وبعد انتصاف الوقت الأصلي للقاء بـ 4 دقائق، سجل كريم بنزيمة هدف تقدم ريال مدريد برأسية نموذجية بعد تلقيه لكرة عرضية رائعة من داني كاربخال، وانتهى اللقاء بفوز الريال بهذا الهدف، ليشارك أثلتيك بلباو صدارة ترتيب الليجا.

كما تهكم عصام الشوالي على احتفاظ ريال مدريد بالحارس البلجيكي تيبو كورتوا، والتفريط في الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس لباريس سان جيرمان، قائلاً “صحيح أن كورتوا أفضل حارس في المونديال لكنه غير مناسب للريال”.