مرتضى منصور: فستان رانيا يوسف محاولة جديدة لهدم استقرار مصر!

أبدى رئيس نادي الزمالك “مرتضى منصور” غضبه من تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لصور الفستان الذي ظهرت به الفنانة المصرية “رانيا يوسف” في مهرجان الجونة السينمائي منذ بداية هذا الأسبوع.

وتصدر فستان رانيا يوسف لقائمة التريند في موقع تويتر على حساب ليلى علوي ويسرا وكيندا علوش وأخريات حضرن المهرجان الذي يقام سنويًا في الغردقة.

وكان من المستغرب بالنسبة لمتابعي البرنامج الرياضي “الزمالك اليوم” الذي يبث على قناة الحدث اليوم في تمام الساعة 23:00 يوميًا، تطرق مرتضى منصور لقضية فستان رانيا يوسف.

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وقال مرتضى منصور “الفستان أصبح تريند على مواقع التواصل الاجتماعي وهذه مشكلة، فكيف تتصدر مثل هذه الموضوعات أحاديث الناس؟ مصر تعاني من محاولات عديدة لتدميرها وعدم استقرارها خلال الفترة الحالية عن طريق مثل هذه الأشياء في مواقع التواصل”.

وأثارت رانيا يوسف جدلاً مماثلاً في نفس هذه الفترة من العام الماضي، عندما ظهرت بفستان قصير كشف عن ساقيها كاملتين، ما عرضها للمسألة القانونية، قبل أن تخرج في برنامج عمرو أديب “الحكاية” للاعتذار للجمهور عبر قناة MBC مصر.

وعادت رانيا يوسف لتثير الجدل هذا الصيف بفستان لونه أوكسديه أكثر إثارة لكن ليس من الأسفل فقط بل من الأعلى.