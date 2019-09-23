رياضة | سيرجيو راموس يوجه رسالة إلى جماهير ريال مدريد بعد الفوز على إشبيلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيرجيو راموس يوجه رسالة إلى جماهير ريال مدريد بعد الفوز على إشبيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه قائد ريال مدريد، الإسباني سيرجيو راموس، رسالة هامة إلى كل جماهير ريال مدريد حول العالم، وذلك بعدما نجح ريال مدريد في الإنتصار إشبيلية في الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك بهدف نظيف سجله كريم بنزيمه في شباك نادي الفريق الأندلسي.

راموس كتب تغريدة قصيرة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، وقال فيها: "وصلنا إلى الطريقة الصحيحة، وهذا هو المطلوب، الآن هو وقت العمل، هذه فرصتنا".

وكان راموس قد طلب من جماهير ريال مدريد، ضرورة دعم الفريق بصورة مستمرة في الفترة المقبلة، حتي ينجح ريال مدريد في تجاوز أزمته، خاصة بعد الخسارة أمام نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري الأبطال.

يذكر أن فوز ريال مدريد اليوم كان هو الفوز رقم 400 للاعب الدولي الإسباني سيرجيو راموس مع النادي الملكي، حيث إحتفل قائد ريال مدريد بهذا الإنجاز، ونشر صورة له وهو رفقة قميص لنادي ريال مدريد كتب عليه من الخلف 400، في إشارة إلى عدد المباريات التي فاز فيها ريال مدريد في وجود سيرجيو راموس.

وكان ريال مدريد قد تغلب في لقاء الجولة الخامسة مساء أمس الأحد على حساب نادي إشبيلية في الدوري الإسباني بنتيجة هدف مقابل لاشيء، ليرفع الملكي رصيده إلى النقطة رقم 11، ويصبح في صدارة الدوري الإسباني لهذا الموسم رفقة نادي إتليتك بلباو.