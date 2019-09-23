رياضة | رسميًا.. بتروجت يضم مهاجم النصر الأسبق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميًا.. بتروجت يضم مهاجم النصر الأسبق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الفريق الأول لكرة القدم بنادى بتروجت بقيادة المدير الفنى محمد عودة، بالتعاقد مع مهاجم النصر وسيراميكاكيلوباترا اللاعب محمد حسن ميدو تدعيمآ لصفوف الفريق لمنافسات دورى القسم الثانى لموسم 2019-2020.

يذكر أن فريق بتروجت مع 12 لاعب خلال فترة الإنتقالات الصيفية تدعيمآ لصفوفه خلال الموسم الجديد وهم : عمرو شعبان حارس الشمس، وخالد عبدالرازق من النجوم ، وابراهيم صلاح من طلائع الجيش، وإسلام كانو، وايهاب الحسينى، وأحمد الحسينى، وأحمد كمال من كوكاكولا، وجون مانجا من النصر، ومصطفى فرغلى من أسمنت اسيوط، وأحمد محمد سعيد أوكا من طلائع الجيش، وحسين حمدى من الترسانة، وأحمد رؤوف من الإنتاج الحربي .

وتتضمن القائمة الاولى للفريق البترولي كلاً من : محمد ابوالنجا، وأحمد علي النفراوي، وأحمد سالم صافي، وأحمد السباعي، وحسام حسن، وأحمد عبد الرسول، ومحمود عماد، وحمادة طلبة، وأحمد عفيفي، ومحمد السيد خليل، وسانت كوريه.

وخاض 3 وديات خلال معسكره بالاكاديمية البحرية وهم أمام الإتحاد السكندرى وإنتهت بفوز الإتحاد بهدفين دون رد، وأسوان وإنتهت بالتعادل الإيجابى بهدف مقابل هدف، والرجاء وإنتهت بفوز بتروجت بهدفين مقابل هدف .

بالإضافة إلى 7 وديات بعد إنتهاء المعسكر أمام الإنتاج الحربى وإنتهت بالتعادل الإيجابى بهدف مقابل هدف ، وأمام كهرباء اسماعيليه وإنتهى بفوز بتروجت، بثنائية نظيفة وأمام البطل الأوليمبى وفاز فيها بتروجت بستة أهداف مقابل لا شئ ، كما فاز بتروجت على بورتو بهدف نظيف، وعلى طوخ بخمسة أهداف دون رد ، بينما تعادل مع بلبيس بهدفين لكل منهما، ومع بنى سويف بنفس النتيجة.

ويقع فريق بتروجت فى المجموعة الثانية التى تضم كل من الترسانة ، والداخلية ، والنصر ، والنجوم ، وسيراميكا، والقناة، والمريخ، ومنتخب السويس، وجمهورية شبين، وكوكاكولا، والزرقا .

مباريات بتروجت في الدور الأول :

1- بتروجت مع جمهورية شبين

2- الداخلية مع بتروجت

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3- بتروجت مع سيراميكا

4- النصر مع بتروجت

5- الزرقا مع بتروجت

6- بتروجت مع القناة

7- الترسانة مع بتروجت

8- بتروجت مع كوكاكولا

9- منتخب السويس مع بتروجت

10- بتروجت مع النجوم

11- المريخ مع بتروجت