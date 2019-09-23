رياضة | تأكيدا للفجر الرياضي.. عقوبات على ثنائي الأهلي والجماهير بسبب قمة السوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأكيدا للفجر الرياضي.. عقوبات على ثنائي الأهلي والجماهير بسبب قمة السوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت لجنتا الانضباط برئاسة سيد البنداري والمسابقات برئسة حسام الزناتي بالاتحاد المصري لكرة القدم ، عقوباتها اليوم؛ على خلفية مبارة الأهلي والزمالك بكأس السوبر المصري.

وأعلنت اللجنتين فرض عقوبات عديدة بشأن مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك، والتي انتهت بفوز الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وبلغت مجموع الغرامات الموقعة على النادي الأهلي 365 ألف جنيه والغرامات الموقعة على نادي الزمالك 315 ألف جنيه تسدد لخزينة الاتحاد المصري لكرة القدم خلال ثلاثين يوما من تاريخ إصدار العقوبات.

وجاءت الغرامات المالية على النحو التالي:

أولا : النادي الأهلي:

- 100 ألف جنيه لقيام جماهيره بتوجيه هتافات خارجة لجماهير الفريق المنافس.

- 50 ألف جنيه لقيام جماهيره بتوجيه هتافات خارجة لرئيس نادي الزمالك

- 50 ألف جنيه لقيام جماهيره بتوجيه هتافات خارجة للاعب محمود عبد الرازق ( شيكابالا )

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- 50 ألفا لقيام جماهيره بإطلاق ألعاب نارية بالمدرجات.

- 50 ألفا غرامة على اللاعب حسام عاشور و 50 ألفا غرامة على اللاعب رمضان صبحي لقيامهما بإثارة جماهير فريقهما للهتاف بعبارات خارجة.

- 10 آلاف جنيه لتأخر نزول الفريق أرض الملعب في بداية الشوط الأول لمدة 5 دقائق.

ثانيا: الزمالك:

- 100 ألفا لقيام جماهيره بتوجيه هتافات خارجة لجماهير الفريق المنافس.

- 50 ألفا لقيام جماهيره بتوجيه هتافات خارجة في حق المرحوم صالح سليم.

- 150 ألفا لمغادرة اللاعبين وجهازهم الفني والإداري والطبي أرض الملعب قبل تسليم الجوائز.

- 10 الاف لتأخر نزول الفريق إلى أرض الملعب في بداية الشوط الأول لمدة 5 دقائق.

- 5 آلاف لتأخير تسليم تقرير المباراة " الاسكور شيت " للحكم.

- إيقاف اللاعب طارق حامد مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث.

وكان الخليج 365 الرياضي؛ انفرد بالعقوبات الموقعة على حسام عاشور ورمضان صبحي ثنائي الأهلي؛ بسبب الهتاف ضد المنافس؛ كما انفرد بتغريم الناديين بسبب تبادل الجماهير السباب بينهم خلال المباراة.

خاص.. عقوبات بالجملة على الأهلي والزمالك ورمضان وعاشور بسبب السوبر

