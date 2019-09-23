رياضة | تعرف على مشوار النصر خلال فترة الإعداد للقسم الثانى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على مشوار النصر خلال فترة الإعداد للقسم الثانى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد فريق النصر، بقيادة مديره الفني السيد عيد، لخوض منافسات دوري القسم الثاني، (2019-2020) حيث يشارك الفريق في المجموعة الثانية، التي تضم فرق القاهرة والقناة.

ومنذ بداية فترة الإعداد، تعاقد النصرمع مجموعة جديدة من اللاعبين، بجانب الإبقاء على بعض لاعبي الموسم الماضي، كما خاض الفريق عدد من المباريات الودية، وأقام معسكر مغلق، من أجل التجهيز للموسم الذي سنطلق في منتصف أكتوبر المقبل.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" تقريرا مفصلاً عن مشوار النصر خلال فترة الإعداد في السطور التالية :

البداية في ملعب النصر

إنطلقت فترة الإعداد أول أغسطس على ملعب نادى النصر، بمشاركة بعض اللاعبين القدامى، بجانب عدد من اللاعبين الجدد، حيث قام الجهاز الفني بقيد 10 لاعبين، في القائمة الأولى وهم : مصطفى حطبيه، وأحمد حسين، وحازم ممدوح، وحموده سمير، وكريم الضو، ومؤمن عاطف، وأحمد كالوشه، ومحمد حجاج، ودخير محمد، ومحمد عبد الناصر أوشا.

الصفقات الجديدة

ونجح مسئولو النصر في التعاقد مع مجموعة كبيرة من اللاعبين منهم : أحمد مسعود حارس مرمى المريخ، ومحمود حسونه حارس القناه، والسنغالي ابراهيم با فاى، وعادل عبد الفتاح لاعب نادى الصيد، واسلام صبري الظهير الأيسر لنادي نبروة، وأسامة اللبيى الظهير الأيمن لفريق تلا، ومصطفى ناصر مهاجم فريق الترسانة، ومحمود السيد مهاجم فريق الداخلية.

كما حصل نادى النصر على توقيع 6 لاعبين من مواليد 98 وهم: محمود مرجان لاعب وسط تحرير أسوان، وعاصم شيكا لاعب الترسانة ورباعى فريق إنبى، محمد العطار، وأحمد أشرف ، وحسام أشرف، ومحمد حسن كهربا.

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المباريات الودية

وخاض النصر10 مباريات ودية إلى الآن، منذ بداية فترة الإعداد، حيث فاز على حلوان العام 3-0، والاوليمبى2-0، والأهلى اللبيى 1/3، والألومنيوم1/2، والبنك الأهلى0/1، وسرس الليان 2/4 ، ومسافى الاماراتى 0/8، وتعادل مع القناة 2/2 ، وخسر أمام حرس الحدود 2/3، ومن طنطا 1-0 ٠

ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراتان وديتان حيث سيواجه السكة الحديد يوم الأربعاء 25 سبتمبر، و اتحاد الشرطة يوم الخميس 3 أكتوبر.

الجهاز الفني للنصر

ويقود النصر جهاز فني يضم السيد عيد مدير فني، وعبد العاطي السيد مدرب عام، ونافع السعيد مدرب، و هاشم الدسوقي مدرب حراس، ومحمد رفعت طيب، ومحمد مصطفى أخصائي علاج طبيعي، ومدحت محمد إداري، وعمرو عبد الحق مشرف عام على الكرة.

* مشوار الفريق في الموسم الجديد

1- كوكا كولا X النصر

2- النصر X سيراميكا كليوباترا

3- منتخب السويس X النصر

4- النصر X بتروجت

5- النجوم X النصر

6-النصر X الزرقا

7- المريخ X النصر

8-النصر×القناة

9- جمهورية شبين X النصر

10- النصر X الترسانة

11- النصر X الداخلية