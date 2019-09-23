رياضة | زيدان يكشف سر استفاقة ريال مدريد أمام إشبيلية.. ويمتدح هذا الثنائي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يكشف سر استفاقة ريال مدريد أمام إشبيلية.. ويمتدح هذا الثنائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الإسباني، بعد تحقيق فوز ثمين، على حساب نظيره فريق إشبيلية، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، على سعادته البالغة.

وقال زيدان خلال المؤتمر الصحفي عقب انتهاء المباراة: "أنا سعيد جداً ، اشعر بـ ارتياح هائل. لقد تم التشكييك بنا كثيرًا واستجلنا وقدمنا مستوى جيد لمدة 90 دقيقة".

وأضاف قائلاً: "بنزيما أعطانا الفوز مجددًا ، لكننا دافعنا جيدًا. لقد تعاملنا مع اللعبة بشكل جيد جدًا".

وواصل: "علينا أن نهنئ جميع اللاعبين. إنه فوز جماعي".

وتابع: "أنا سعيد باللاعبين ، لقد قدموا كل شيء في الملعب وهم يستحقون ذلك".

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وأكمل: "لقد لعبنا بشخصية لمدة 90 دقيقة ، ساعد كل منا الآخر في الميدان. وقبل كل شيء قدمنا اداء دفاعي مُذهل".

وأوضح زيزو: "سيطرنا على المباراة من الدقيقة الاولى".

واستطرد: "عمل خاميس و بيل الدفاعي ؟ في النهاية ، أعتقد أن هذا هو الأمر. نعلم أننا قادرون على صناعة الفرص. لدينا لاعبون مهمون".

وكشف: "لكن العمل الدفاعي للجميع اليوم أساسي. جهد خاميس. جهد غاريث. جهد الجميع. كان يجب القيام بكل شيء للفوز".