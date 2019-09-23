رياضة | عاجل- أول تعليق من زيدان عقب فوز ريال مدريد على إشبيلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل- أول تعليق من زيدان عقب فوز ريال مدريد على إشبيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال زيدان في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :" أنا سعيد جداً، وأشعر بارتياح هائل، لقد تم التشكييك بنا كثيرًا وقدمنا مستوى جيد لمدة 90 دقيقة".
وأضاف :" بنزيمة أعطانا الفوز مجددًا ، لكننا دافعنا جيدًا، لقد تعاملنا مع المباراة بشكل جيد جدًا".
وتابع :" علينا أن نهنئ جميع اللاعبين، إنه فوز جماعي، أنا سعيد باللاعبين ، لقد قدموا كل شيء في الملعب وهم يستحقون ذلك".
وزاد :" لقد لعبنا بشخصية لمدة 90 دقيقة ، ساعد كل منا الآخر في الميدان، وقبل كل شيء قدمنا أداء دفاعي مُذهل".
وواصل :" سيطرنا على المباراة من الدقيقة الأولى، واللاعبون ظهروا بمستوى مميز في اللقاء، وأشكرهم على ما قدموه خلاله".
وأشار :" نعلم أننا قادرون على صناعة الفرص، لدينا لاعبون مهمون ، لكن العمل الدفاعي للجميع اليوم أساسي جهد خاميس واريث جهد الجميع كان يجب القيام بكل شيء للفوز".
وأوضح :" سنلعب مباراة يوم الأربعاء واليوم سنستفيد من ذلك ، بما فعلناه ".
وأتم حديثه :"كل مباراة مختلفة نعلم أن الأربعاء ستكون مهمة أخرى سنحاول اللعب بكل جهد ونذهب لنفوز من البداية ، والآن علينا أن نرتاح ، ما يهمني هو أن أهنئ اللاعبين لأنهم قدموا كل شيء على أرض الواقع وهم يستحقون ذلك".