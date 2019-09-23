رياضة | عاجل- أول تعليق من زيدان عقب فوز ريال مدريد على إشبيلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل- أول تعليق من زيدان عقب فوز ريال مدريد على إشبيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عقب فوز فريقه الثمين على مضيفه إشبيلية بهدف نظيف، في إطار مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني "الليجا".

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :" أنا سعيد جداً، وأشعر بارتياح هائل، لقد تم التشكييك بنا كثيرًا وقدمنا مستوى جيد لمدة 90 دقيقة".

وأضاف :" بنزيمة أعطانا الفوز مجددًا ، لكننا دافعنا جيدًا، لقد تعاملنا مع المباراة بشكل جيد جدًا".

وتابع :" علينا أن نهنئ جميع اللاعبين، إنه فوز جماعي، أنا سعيد باللاعبين ، لقد قدموا كل شيء في الملعب وهم يستحقون ذلك".

وزاد :" لقد لعبنا بشخصية لمدة 90 دقيقة ، ساعد كل منا الآخر في الميدان، وقبل كل شيء قدمنا أداء دفاعي مُذهل".

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وواصل :" سيطرنا على المباراة من الدقيقة الأولى، واللاعبون ظهروا بمستوى مميز في اللقاء، وأشكرهم على ما قدموه خلاله".

وأشار :" نعلم أننا قادرون على صناعة الفرص، لدينا لاعبون مهمون ، لكن العمل الدفاعي للجميع اليوم أساسي جهد خاميس واريث جهد الجميع كان يجب القيام بكل شيء للفوز".

وأوضح :" سنلعب مباراة يوم الأربعاء واليوم سنستفيد من ذلك ، بما فعلناه ".

وأتم حديثه :"كل مباراة مختلفة نعلم أن الأربعاء ستكون مهمة أخرى سنحاول اللعب بكل جهد ونذهب لنفوز من البداية ، والآن علينا أن نرتاح ، ما يهمني هو أن أهنئ اللاعبين لأنهم قدموا كل شيء على أرض الواقع وهم يستحقون ذلك".

