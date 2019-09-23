رياضة | ترتيب هدافي الدوري الاسباني بعد هدف بنزيما في شباك إشبيلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدوري الاسباني بعد هدف بنزيما في شباك إشبيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسبانى بعد صافرة النهاية لمباراة ريال مدريد وإشبيليه والتى فاز بها الريال بهدف دون رد سجله كريم بنزيما فى الدقيقة 64 من زمن المباراة. ويرصد " الخليج 365 الرياضي" ترتيب هدافي الدوري الاسباني بعد إنتهاء الجولة الخامسة. 1_ كريم بنزيما لاعب ريال مدريد برصيد 5 أهداف 2_ جيرارد مورينو لاعب فياريال برصيد 5 أهداف 3_ دانييل باريخو لاعب فالنسيا برصيد 3 أهداف 4_ راؤول جارسيا لاعب اتليتك بيلباو برصيد 3 أهداف. 5_ لورين مورون لاعب ريال بيتيس برصيد 3 أهداف. 6_ جاريث بيل لاعب ريال مدريد برصيد هدفين 7_ لويس سواريز لاعب برشلونة برصيد هدفين 8_ أنطوان جريزمان لاعب برشلونة برصيد هدفين 9_ أنسو فاتى لاعب برشلونة برصيد هدفين Advertisements 10_ كاثورلا لاعب فياريال برصيد هدفين 11_ جوميز لاعب فياريال برصيد هدفين 12_ فيتولو لاعب اتليتكو مدريد برصيد هدفين 13_ خوان جوردن لاعب إشبيليه برصيد هدفين 14_ كيفن جاميرو لاعب فالنسيا برصيد هدفين 15_جورج كولينا لاعب خيتافي برصيد هدفين 16_ جايمي ماتا لاعب خيتافي برصيد هدفين 17_ سيرجي جوارديولا لاعب بلد الوليد برصيد هدفين 18_ انتى بوديمير لاعب مايوركا برصيد هدفين 19_ روبيرتو توريس لاعب اوساسونا برصيد هدفين 20_ نبيل فقير لاعب ريال بيتيس برصيد هدفين.

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