رياضة | أخبار ريال مدريد: الصفقة الكبرى تبتعد عن الملكي.. الأسطورة يقترب من قيادة الريال خلفا لـ"زيدان"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار ريال مدريد: الصفقة الكبرى تبتعد عن الملكي.. الأسطورة يقترب من قيادة الريال خلفا لـ"زيدان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الأحد 22 سبتمبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها ترشيح تشافي ألونسو وماكسي إليجري لخلافة زيدان في تدريب ريال مدريد وفوز الملكي على أشبيلية وانتزاعه لصدارة الدوري الإسباني.

وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- هل يتخلى بوجبا عن حلمه بسبب مورينيو ؟

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن رحيل الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى ريال مدريد الإسباني مهدد بالفشل إذا تولى البرتغالي جوزيه مورينيو قيادة النادي الملكي.

وأفادت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية بأن بول بوجبا يفكر في التخلي عن حلمه بالانتقال إلى ريال مدريد بسبب اقتراب الاستثنائي جوزيه مورينيو من تدريب الميرينجي.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن بوجبا علم بأن مورينيو هو المرشح الأقرب لتولي قيادة ريال مدريد خلفًا للفرنسي زين الدين زيدان مما جعله يصرف النظر عن الإنضمام إلى الملكي.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أنه في الوقت نفسه لا يفكر النجم الفرنسي في الاستمرار مع مانشستر يونايتد ويفكر في الانضمام إلى يوفنتوس أو باريس سان جيرمان.

وكانت تقارير صحفية إسبانية ذكرت أن مستقبل الفرنسي زين الدين زيدان بات مهددا مع ريال مدريد الإسباني وذلك عقب الهزيمة القاسية من باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأنه من الممكن عودة البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد إلى ريال مدريد مجدداً عقب البداية السيئة والغير مبشرة للفرنسي زين الدين زيدان مع الملكي في ولايته الثانية.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن مورينيو يعشق مثل هذه التحديات التي تخيف جميع المدربين حتى الأكثر استعداداً وخبرة فهو يستطيع فعل أي شيئ من لا شيء ويدفع اللاعبين في الاتجاه الصحيح ويرى المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد أنه عندما تكون الأمور صعبة في فريق كنت تشعر معه بالسعادة فمن الطبيعي أن تعود له مجددًا.

- ليس مورينيو أبدًا.. أسطورة ريال مدريد المرشح لقيادة الملكي خلفًا لزيدان

قالت صحيفة موندو ديبورتيفو، بأن رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، يفكر في التوقيع مع لاعب وأسطورة ريال مدريد السابقة ليكون خليفة زين الدين زيدان في تدريب نادي ريال مدريد في الفترة المقبلة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن ريال مدريد قد يريد الآن التعاقد مع "تشافي ألونسو" لاعب ريال مدريد السابق ليصبح مدربًا للنادي في حالة إقالة زين الدين زيدان في الفترة المقبلة، خاصة بعدما تراجعت نتائج زيدان بصورة ملحوظ في الفترة الأخيرة مع النادي الملكي.

ويملك زيدان فرصة أخيرة مع ريال مدريد، وهي مباراة أشبيلية مساء اليوم، وفي حالة فقدان أي نقطة سواء بالتعادل أو الخسارة، فإن النادي الملكي قد يعلن عن إقالة زيدن وتولى مدرب آخر مهمة تدريب النادي في الفترة المقبلة، وعلى الأرحج سيكون المدرب الجديد لريال مدريد هو تشافي ألونسو، بحسب ما تؤكده صحيفة موندو ديبورتيفو.

وأشارت بعض التقارير الإسبانية، بأن زيدان قد فقد جزء كبير من الثقة لدى إدارة ريال مدريد، والتي منحته كل الصلاحيات الممكنة في البداية من أجل بناء فريق قوي وقادر على تحقيق البطولات في هذا الموسم، ولكن يبدو بأن زيدان قد ضل الطريق، والفريق في الوقت الحالي غير قادر على المنافسة على أي شيء على الإطلاق.

وكانت بعض المصادر داخل نادي ريال مدريد قد أكدت لصحيفة موندو ديبورتيفو، أن ألونسو ليس المرشح الوحيد لخلافة زين الدين زيدان، بل هناك بعض الأسماء الأخرى التي تحظى بدعم كبير من جانب الإدارة مثل جوزيه مورينيو وماكسي أليجري.

- بتوجيه من بيريز.. ريال مدريد يستقر على خليفة زيدان

أشارت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأحد، أن هناك ثلاثة من المدربين المُرشحين لخلافة الفرنسي زين الدين زيدان، في تدريب فريق ريال مدريد، وذلك في حال تعرض الاخير للإقالة من تدريب الأبيض الملكي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن نادي ريال مدريد يستهدف التعاقد مع كلا من البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق أو الإيطالي ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس الإسطالي السابق، إذا ما عمد رئيس النادي الملكي، فلورنتينو بيرز إلى التخلي عن الفرنسي زيدان.

وأشارت الصحيفة الإسبانية الشهيرة، بأن رئيس ريال مدريد، بيريز، قد أظهر اهتمامه مؤخرًا أيضا بخيار الاسطورة الإسباني تشابي ألونسو، والذي يُشرف بالوقت الراهن على تدريب الفريق الثاني لريال سوسيداد الإسباني.

ومن الجدير بالذكر انه قد عاد النجم والمدرب الفرنسي السابق إلى الإدارة الفنية للنادي الملكي، في منتصف الموسم الماضي، بعد تجربتين قصيرتين ومخيبتين مع المدربين جولن لوبيتيغي، المدرب الحالي لإشبيلية، والأرجنتيني سانتياجو سولاري.

وفي هذا السياق، أكد زيدان أنه ليس قلقا على منصبه، لاسيما في ظل بدء الهمس في التقارير الصحافية باحتمال لجوء ريال مدريد إلى مدربه السابق البرتغالي جوزيه مورينيو، غير المرتبط بأي نادٍ منذ إقالته من تدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي في ديسمبر 2018، في حال إقالة الفرنسي.

- كيف حجز خاميس رودريجيز مكانًا أساسيًا في تشكيل ريال مدريد

أكدت تقارير صحفية إسبانية، على أنه لا شئ يعد نهاية في الحياة، ولا حتى في كرة القدم الأمر كله يتعلق بالطموح والقدرة على التكيف والصدق ليس سراً ، في مرحلته الأولى على مقاعد البدلاء في مدريد.

وفي هذا السياق أشارت التقارير إلى الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد لم يكن سعيدًا باللاعب الدولي الكولومبي خاميس رودريجيز ولم يعطيه الثقة أو الدقائق التي تستحقها الموهبة الهائلة للكولومبي.

ووفقًا لما كرته صحيفة "الآس" الإسبانية، فقد كان خاميس قريبًا من نابولي الانتقال لنادي نابولي الإيطالي، بناءً على طلب المدرب كارلو أنشيلوتي ، لكنهم الحصول عليه على سبيل الإعارة، ومن الناحية المنطقية ، فإن المسؤولين في مدريد لم يرغبوا في التخلي عنه، ولم يريدوا تقوية أتليتكو مدريد وبيعه لهم ، بقي جيمس وقرر زيدان، منحه فرصة أخرى.

بدون ضغينة بين الاثنان ، كل شيء سار على ما يرام، وكان موقف الكولومبي في العمل اليومي مليء بالحماس والكفاءة المهنية لدرجة أنهم في مدريد يرون إلى أن وقه في ألمانيا جاء جيدًا جدًا لينمو كشخص ولاعب وتعلم الصرامة.

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كما أنه كان يوفر اللاعب جوًا جيدًا في غرفة خلع الملابس ويشارك في تماسك المجموعة، جيمس الجديد موجود هنا ، ورؤية عدم وجود لاعب خط وسط ، في يده لتحقيق النجاح في مدريد.

- في ظل إخفاقاته المتواصلة.. ريال مدريد على وشك الإنقلاب على حارسه

كشفت تقارير صحفي إسبانية، إلى أن هناك حساب مؤجل من قبل نادي ريال مدريد الإسباني مع حارسه البلجيكي تيبو كورتوا، الذي يقدم مستويات متواضعة للغاية مع النادي الملكي.

وأضافت التقارير أن كورتوا لديه حساب معلق في ريال مدريد، الفريق بشكل عام لا يمر بحالة جيدة وحارس المرمى على وجه الخصوص، أدائه ما زال غير مقنع، أداءه ضد باريس سان جيرمان مخيب وصحيح أنه في اليوم الأخير من الدوري كان حاسما بجلب النصر ضد ليفانتي لا يزال حوله الشكوك.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، أنه لا شيء له علاقة بأداء كورتوا برفقة منتخب بلجيكا ، حيث يبدو آخر تمامًا، من الغريب تغيير ديناميكيات حارس المرمى الأبيض مع المنتحب ومع ريال مدريد ، وهي الاتجاهات التي تنعكس في الإحصاءا. في آخر 13 مباراة مع بلجيكا ، حافظ على نظافة شباكه في تسعة منها.

وقد أصبح كورتوا جدارًا غير قابل للاختراق تقريبًا مع المنتخب الوطني ، باستثناء الأهداف التي إستقبلها في الفوز ضد سويسرا (5-2) في نوفمبر 2018، في الواقع ، أمضى حاليًا 524 دقيقة دون استقبال هدف.

فشل كورتوا في الحفاظ على شباكه نظيفة مع ريال مدريد في أي مباراة رسمية منذ منذ 3 فبراير الماضي ضد ألافيس في بيرنابيو (3-0). ومنذ ذلك الحين ، استقبل أهداف في 15 مباراة.

ويأمل كورتوا في وضع حد لهذه السلسلة السيئة والبدء في اكتساب المزيد من الثقة ، خاصةً ، ما لم يعد يتمتع بمنافس مثل كيلور الذي أحدث بعض التوتر في ريال مدريد. الآن لدى البلجيكي طريق واضح مع الاستقرار يأمل النادي أن يسمح له باستعادة أفضل مستوياته.

- زيدان يبحث عن "هازارد الفتاك" في مواجهة إشبيلية العنيد

أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن ريال مدريد الإسباني بقيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، يواصل البحث عن النسخة الأفضل من النجم البلجيكي إيدين هازارد.

ويمر ريال مدريد بوقت عصيب حيث يحتاج إلى مجموع كل اللاعبين للخروج التعثر في بداية الموسم، وهكذا يملك هازارد الكثير ليخرجه، زيدان ينتظر نجمه العظيم، الذي يتعافى من الاصابة بعد حوالي شهر من الغياب بسبب إصابة في العضلات

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" فقد لعب هازارد بضع دقائق ضد ليفانتي وبدأ ضد باريس سان جيرمان، وهما مباراتان لم بظهر البلجيكي فيهم بأفضل شكل، بعد حديقة الأمراء، ستكون مدينة بيزيخوان هي المرحلة الثانية الكبرى بالنسبة لهازارد، ويحتاج مدريد في أقرب وقت ممكن إلى انفجار البلجيكي.

وهو السلاح الذي لم يتمكن زيدان من الضغط عليه بعد، سرعته ، مراوغاته، وسهولته في خلق الخطر ، يجب أن يعطي الفريق ما يفقد في مواجهة الهدف ، حيث لا يزال لديه بعض المشاكل الأخرى وهي فرصة جديدة في إشبيلية لاستعادة أفضل إصدار له والبدء في سحب الفريق.

تنعكس مساهمة هازارد الهجومية الموسم الماضي مع تشيلسي، حيث سجل 21 هدفًا من ضمنهم 16 هدفًا في الدوري وقدم 17 تمريرة حاسمة من ضمنهم 15 في الدوري الإنجليزي.

ومن شأن تقديم هزارد مباراة جيد أن تساعد الفريق الأبيض على تحقيق هذه النتيجة الرائعة التي تمكن من إيقاف الشكوك الأولى في هذا الموسم، ومع بنزيما وبيل كشريكين ، يمكن أن يكون كل شيء أسهل، المثلث الهجومي يفتقد سطوع نجم البلجيكي.

- صحف مدريد تفتح النار على حارس الريال

وجهت صحيفة ماركا الإسبانية انتقادات لاذعة للبلجيكي كورتوا حارس مرمي فريق ريال مدريد الإسباني بعد الاداء السئ مع الفريق.

وكتبت صحيفة الماركا في تقريرها اليوم: مستويات الفريق وكورتوا ليست على ما يرام، وخسارة باريس الأخيرة مع تواجد كيلور نافاس في الجانب المقابل لم تكن سوى ضربة أخرى لمعنويات البلجيكي.

واضافت: مرت 524 دقيقة دون استقباله الأهداف مع بلجيكا بينما فشل في الحفاظ على شباكٍ نظيفه مع النادي الأبيض.

وتابعت: في آخر 13 مباراة له مع بلجيكا لم يستقبل أي هدف في 9 مباريات ومنذ خسارة 5/2 أمام سويسرا (نوفمبر 2018) لم يستقبل أي هدف بعدها.

وواصلت: صحيحٌ أنه أنقذ الفريق في آخر مباراة في الليغا، لكن مستوياته بشكل عام أقل من المأمول ويظهر ذلك من خلال الإحصائيات

- بفوزه على إشبيلية.. زيدان يكسب الثقة وينقذ رقبته من خطر الإقالة

تمكن فريق ريال مدريد الإسباني من تحقيق فوز ثمين، على حساب نظيره فريق إشبيلية، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

جاء هدف ريال مدريد والوحيد في المباراة، التي أقيمت ببن الفريقين بالجولة الخامسة، عن طريق ضربة رأسية أحرزها النجم الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة 64 من الشوط الثاني.

وبهذا الفوز الهام وتقاسم ريال مدريد لصدارة بطولة الدوري الإسباني، يصبح زيدان قد أنقذ نفسه من خطر الإقالة الذي كان قريب جدًا من الحدوث، في تعادل أو هزيمة الريال أمام الفريق الأندلسي القوي.

ومن الجدير بالذكر انه قد طالب الكثير من المتابعين بسرعة إقالة زيدان، على أمل إنقاذ الفريق موسمه من البداية، خاصة بعد الهزيمة 3-0 أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بدوري ابطال اوروبا، على ملعب حديقة الأمراء.

وبالفعل تم طرح عدد من الأسماء لخلافة الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب الأبيض الملكي، وهي البرتغالي جوزيه مورينيو، والإيطالي ماسيمليانو أليجري، والإسباني تشابي ألونسو.

بهذه النتيجة يتصدر فريق ريال مدريد ترتيب الليجا مع فريق أتلتيك بيلباو، برصيد 11 نقطة، بينما يتجمد رصيد الفريق الأندلسي عند 10 نقاط في المركز الخامس