رياضة | ترتيب الدوري الاسباني بعد فوز ريال مدريد على إشبيلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الاسباني بعد فوز ريال مدريد على إشبيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسبانى بعد صافرة النهاية لمباراة ريال مدريد وإشبيليه والتى فاز بها الريال بهدف دون رد سجله كريم بنزيما فى الدقيقة 64 من زمن المباراة.

ويرصد "الخليج 365 الرياضي" ترتيب الدوري الاسباني بعد فوز ريال مدريد على إشبيلية.

1_ أتليتك بيلباو برصيد 11 نقطة

2_ ريال مدريد 11 نقطة

3_ غرناطة 10 نقاط

4_ ريال سوسيداد 10 نقاط

5_ إشبيليه 10 نقاط

6_ اتليتكو مدريد 10 نقاط

7_ فياريال 8 نقاط

8_ برشلونة 7 نقاط

9_ ليفانتى 7 نقاط

Advertisements

10_ أوساسونا 7 نقاط

11_ خيتافي 6 نقاط

12_ فالنسيا 5 نقاط

13_ ألافيس 5 نقاط

14_ ريال بيتيس 5 نقاط

15_ بلد الوليد 5 نقاط

16_ سيلتا فيجو 5 نقاط

17_ ريال مايوركا 4 نقاط

18_ إسبانيول 4 نقاط

19_ إيبار نقتطين

20 _ ليجانيس نقطة.

و يستضيف نادى ريال مدريد نظيره اوساسونا الجولة القادمة على ملعب سانتياجو بيرنابيو بينما يواجه برشلونة الإسبانى المباراة القادمة نادي فياريال على ملعب كامب نو.