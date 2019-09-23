رياضة | ريال مدريد يحقق أرقام قياسية رائعة بفوزه على إشبيلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يحقق أرقام قياسية رائعة بفوزه على إشبيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن فريق ريال مدريد الإسباني من تحقيق فوز ثمين، على حساب نظيره فريق إشبيلية، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

جاء هدف ريال مدريد والوحيد في المباراة، التي أقيمت ببن الفريقين بالجولة الخامسة، عن طريق ضربة رأسية أحرزها النجم الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة 64 من الشوط الثاني.

وتمكن ريال مدريد من تحقيق العديد من الأرقام القياسية بهذا الفوز الهام، على النحو التالي :

Advertisements

- ريال مدريد يحقق الانتصار ضد إشبيلية بالدوري على ملعب رامون سانشيز بيزخوان لاول مرة مُنذ مايو 2015.

- ريال مدريد يحافظ على نظافة شباكة ضد إشبيلية بالدوري على ملعب رامون سانشيز بيزاخون لاول مرة مُنذ مارس 2002 ( 17 مباراة متتالية).

- ريال مدريد لم يستقبل أي تسديده على المرمى في مباراة بالدوري لاول مرة مُنذ أغسطس 2016 ضد ريال سوسيداد.

- كورتوا يحافظ على نظافة شباكه مع ريال مدريد لاول مرة مُنذ 3 فبراير (3-0 ضد الافيس).