شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يجهز مبلغ مالي ضخم لتجديد عقد إبراهام والان مع التفاصيل

أكدت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية أن نادي تشيلسي الإنجليزي يرغب في تجديد عقد البريطاني تامي إبراهام مهاجم الفريق خلال الفترة القادمة.

تفاصيل العقد الجديد لإبراهام مع تشيلسي

وذكرت الشبكة أن نادي تشيلسي يريد تجديد عقد إبراهام لمدة خمس مواسم قادمة بخلاف الموسم الحالي.

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وكشفت الصحيفة أن نادي تشيلسي يجهز عرض مالي ضخم يتجاوز 100 ألف جنيه إسترليني لإقناع إبراهام بتجديد عقده.

مشاركات إبراهام مع نادي تشيلسي

وقد شارك تامي إبراهام في 14 مباراة مع نادي تشيلسي حتى الآن بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 7 أهداف ولم يصنع أي هدف.

ويتواجد نادي تشيلسي في المركز الثامن عشر من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 8 نقاط من أصل 6 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري.