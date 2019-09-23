شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام طارق يكشف سبب عدم انتقاله لسموحة المصري والان مع التفاصيل

أكد إسلام طارق حارس طنطا، ان المقابل المادي، تسبب في تعثر انتقاله الى سموحة الفترة الماضية.

قال طارق في تصريحات لبرنامج " الماتش " ، على قناة صدى البلد المصرية، ان سموحة رأى وجود مبالغى في مطالب طنطا المادية، مؤكدا انه يرحب بالبقاء في طنطا.

وواصل: "هدفي أن اصبح حارس مصر الأول"، مشيرا الى انه يعمل تحت قيادة مدرب الحراس الكفء عادل الخطيب في أجواء منافسة قوية بينه وبين زملاؤه.

واعرب عن سعادته بالفوز على دجلة فب الدوري قائلاً: "خطفنا 3 نقاط ونجحنا في الفوز، فريقنا ليس عشوائياً ومنظم جدا، والمدرب شدد علينا بعدم استقبال أهداف".